​Бэмфорд: «Наказали за каждую ошибку»

«Лидс» потерпел неожиданное разгромное поражение от «Кристал Пэлас» в очередном туре английского чемпионата, «павлины» открыли счет, но затем пропустили целых пять мячей. Автор единственного гола «Лидса» Патрик Бэмфорд, для которого его гол стал 50-м за «Лидс», прокомментировал итоги игры.

- Это был один из матчей, когда первый тайм сильно отличался от второго. Неприятный результат, который надо поскорее забыть. Второй и почти сазу полученный третий гол сломали нас. Это был матч, в котором наказывалась каждая, буквально каждая наша ошибка, - цитирует слова Бэмфорда BBC Sport.

В следующем туре «Лидс» сыграет с «Ливерпулем».