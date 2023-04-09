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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Бэмфорд: «Наказали за каждую ошибку»

09 Апреля 2023 • 19:52 Комментировать
Лидс
1:5
Кристал Пэлас
окончен

«Лидс» потерпел неожиданное разгромное поражение от «Кристал Пэлас» в очередном туре английского чемпионата, «павлины» открыли счет, но затем пропустили целых пять мячей. Автор единственного гола «Лидса» Патрик Бэмфорд, для которого его гол стал 50-м за «Лидс», прокомментировал итоги игры.

- Это был один из матчей, когда первый тайм сильно отличался от второго. Неприятный результат, который надо поскорее забыть. Второй и почти сазу полученный третий гол сломали нас. Это был матч, в котором наказывалась каждая, буквально каждая наша ошибка, - цитирует слова Бэмфорда BBC Sport.

В следующем туре «Лидс» сыграет с «Ливерпулем». 

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Ливерпуль Патрик Бэмфорд
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