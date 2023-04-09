Ходжсон: «Второй тайм был очень хорош»

В матче тридцатого тура английского чемпионата «Лидс» неожиданно крупно проиграл дома «Кристал Пэлас» - 1:5. При этом в первом тайме команды разошлись миром, 1:1, но во второй половине встречи «орлы» буквально заклевали «павлинов», и Рой Ходжсон, совсем недавно возглавивший клуб, доволен такой игрой.

- Второй тайм был очень хорош во всех смыслах. Мы все контролировали. Наши игроки отлично использовали открывавшееся пространство. «Лидс» атаковал, а его игроки не могли быть повсюду. Но в первом тайме они были агрессивнее нас. В перерыве я говорил игрокам о том, что они должны стать агрессивнее, - цитирует слова Ходжсона BBC Sport.