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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джордан Айю: «Даже трудно объяснить такой счёт»

09 Апреля 2023 • 20:20 Комментировать
Лидс
1:5
Кристал Пэлас
окончен

В тридцатом туре английского чемпионата «Кристал Пэлас» забил пять мячей на выезде «Лидсу», буквально уничтожив команду испанского специалиста Хави Грасии. Что любопытно, обе команды недавно сменили главных тренеров - сперва «Лидс», расставшийся с Джесси Маршем, а затем и «Кристал Пэлас», указавший на дверь Патрику Виейра. Свой успех пояснил Джордан Айю - автор дубля.

- Трудно объяснить такой счет. Мы провели хороший матч. У нас есть качество в нападении, мы очень быстры, техничны и сильны. Мы создавали возможности, так и забили пять мячей, - цитирует Айю Sky Sports.

В следующем туре «Кристал Пэлас» сыграет с «Саутгемптоном». 

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Джордан Айю
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