Джордан Айю: «Даже трудно объяснить такой счёт»

В тридцатом туре английского чемпионата «Кристал Пэлас» забил пять мячей на выезде «Лидсу», буквально уничтожив команду испанского специалиста Хави Грасии. Что любопытно, обе команды недавно сменили главных тренеров - сперва «Лидс», расставшийся с Джесси Маршем, а затем и «Кристал Пэлас», указавший на дверь Патрику Виейра. Свой успех пояснил Джордан Айю - автор дубля.

- Трудно объяснить такой счет. Мы провели хороший матч. У нас есть качество в нападении, мы очень быстры, техничны и сильны. Мы создавали возможности, так и забили пять мячей, - цитирует Айю Sky Sports.

В следующем туре «Кристал Пэлас» сыграет с «Саутгемптоном».