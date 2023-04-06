«Лидс» хочет выкупить Маккенни за 35 миллионов евро

«Лидс» в конце сезона намерен выкупить арендованного у «Ювентуса» полузащитника Уэстона Маккенни. По информации от журналиста Николо Скиры, у «павлинов» есть опция выкупа за 35 миллионов евро.

Правда, для того, чтобы выкупить американца, «Лидсу» нужно сохранить прописку в Английской премьер-лиге. Сейчас команда идёт на тринадцатом месте в чемпионате, но борьба за выживание в нынешнем сезоне довольно плотная.

Что касается Маккенни, сам футболист уже согласовал с «Лидсом» условия контракта сроком до 2027 года. На счету американца 10 матчей в этом розыгрыше чемпионата Англии, где игрок не отметился ни одним результативным действием.