Хави Грасия: «Худший матч с момента моего прихода в клуб»

В матче тридцатого тура АПЛ «Лидс» неожиданно был крупно бит «Кристал Пэлас» - после равного первого тайма во второй половине встречи «павлины» пропустили четыре мяча. Испанский наставник клуба Хави Грасия заявил, что это был худший матч для него с момента прихода в «Лидс».

- Первый тайм был очень хорошим, были шансы все решить в нашу пользу, но мы получили гол перед перерывом и он многое изменил. А во второй половине встречи «Пэлас» прекрасно использовал пространство, уничтожая нас. Второй тайм матча - это худший момент для меня с момента прихода в «Лидс», - цитирует слова Грасии BBC Sport.

В следующем туре «Лидс» примет «Ливерпуль».