Олисе сыграл свой 100-й матч за «Кристал Пэлас»

В тридцатом туре АПЛ «Кристал Пэлас» забил пять голов «Лидсу», и отметил приличествующим образом юбилейный, сотый матч одного из игроков клуба. Речь о французском полузащитнике Майкле Олисе, который выступает за клуб с 2021 года.

Более половины из своих ста матчей (52) за «Кристал Пэлас» Олисе провел в Чемпионшипе, 35 игр в английской Премьер-лиге, девять матчей в Кубке Англии и еще четыре встречи в кубке английской лиги. До «Кристал Пэлас» Олисе поиграл три года за другой английский клуб - «Рединг».

В следующем туре чемпионата АПЛ «Кристал Пэлас» предстоит поединок с «Саутгемптоном».