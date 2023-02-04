Эмилиано Мартинес: «Странное поражение»

В матче двадцать второго тура английской Премьер-лиги «Лестер» одержал выездную победу над «Астон Виллой», забив целых четырех мяча. Неудачу своей команды прокомментировал чемпион мира в составе «Астон Виллы» - голкипер Эмилиано Мартинес, получивший всемирную славу и эпатаж в ходе недавнего чемпионата мира в Катаре.

- Странное поражение, вроде все так неплохо шло в январе, но сегодня было много ошибок и это стоило нам игры. «Лестер» заслужил победу, они действовали энергичнее, высоко прессинговали. Мы постараемся оправиться, - цитирует слова Эмилиано Мартинеса BBC Sport.