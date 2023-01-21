Эмери прокомментировал очередную победу «Астон Виллы»

«Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери набирает обороты и уже поджимает лондонский «Челси», идущий на 10-м месте в АПЛ. Накануне бирмингемцы обыграли аутсайдера лиги «Саутгемптон» - 1:0.

«В будущем мы сможем добиться большего, но путь наш будет трудным. Нам надо подписывать больше игроков, ведь пока мы подписали только одного нового футболиста», - цитирует Эмери ВВС.

На данный момент «Астон Вилла» идёт на 11-м месте турнирной таблицы с 28 очками, отрыв от зоны вылета для данного этапа лиги приличный – 11 очков.

В 2023 году «вилланы», отметим, ещё не проигрывали, клуб из Бирмингема после наступления нового года обыграл в АПЛ «Тоттенхэм», «Лидс» и «Саутгемптон» и сыграл вничью с «Вулверхэмптоном».