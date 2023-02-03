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Эмери хочет подписать в «Астон Виллу» Пау Торреса

03 Февраля 2023 • 11:41 Комментировать
Астон Вилла
...
Лестер
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04.02 18:00

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери хотел бы видеть в своей команде центрального защитника «Вильярреала» Пау Торреса. По информации от 90 min football, испанец хотел бы воссоединиться со своим соотечественником на «Вилла Парк».

Напомним, Торрес ранее был интересен целому ряду топ-клубов, начиная от мадридского «Реала», заканчивая «Манчестер Юнайтед». Так или иначе, защитник до сих пор выступает за «Вильярреал».

Эмери работал в «Вильярреале» с 2020 по 2022 год и лично знаком с Торресом. Пау выиграл Лигу Европы под руководством Унаи в сезоне-2020/21. В нынешнем сезоне на счету защитника 17 матчей в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Унаи Эмери Астон Вилла Пау Торрес трансферы футбола - лето 2023
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