Мэддисон: «Нам была нужна эта победа»

В матче двадцать второго тура английской Премьер-лиги «Лестер» одержал выездную победу над «Астон Виллой», забив целых четырех мяча. Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон прокомментировал итоги удачной для своей команды игры.

- Мы нуждались в этой победе, особенно зная, что впереди нас ждут непростые матчи. Было чувство, что мы можем хорошо сыграть тут - так и получилось. В команде появились новые лица, царит положительная атмосфера, а Тете был прекрасен сегодня, он играет справа, где раньше играл я, и теперь мне можно играть в другом месте, - цитирует слова Мэддисона BBC Sport.