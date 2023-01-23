«Саутгемптон» отзывает Беднарека из аренды в «Астон Вилле»

«Саутгемптон» решил отозвать защитника Яна Беднарека из аренды в «Астон Вилле», сообщает журналист Алекс Крук.

Польский футболист успел провести за бирмингемскую команду четыре матча, не отметившись в них результативными действиями. Также на счету Беднарека три матча за «Саутгемптон» в нынешнем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Польши в 18 миллионов евро.

Отметим, что на данный момент «Саутгемптон» замыкает турнирную таблицу АПЛ, набрав 15 очков в 20 проведённых матчах. «Астон Вилла», в свою очередь, располагается на 11-й строчке, имея в своём активе 28 баллов.