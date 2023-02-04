«Лестер» прервал чёрную серию, забив 4 гола в Бирмингеме

«Астон Вилла» с «Лестером» провели самый результативный матч 22-го тура АПЛ. Набравшие всего одно очко после рестарта сезона «лисы» наконец-то победили. Первый тайм был очень результативным, команды обменивались голами. На удар Олли Уоткинса гости ответили Джеймса Мэддисона. В конце тайма бирмингемцы снова повели, но тут же пропустили два мяча в ответ. В концовке матча Деннис Прат поставил точку - 4:2.
«Лестер» поднялся на 13-е место, отставая на две позиции от противника.
Протокол игры
|(1:0) Уоткинс Олли9'
|12'Мэддисон Джеймс (1:1)
|(2:1) Суттар Гарри32'
|41'Ихеаначо Келечи (2:2)
|45'Тете (2:3)
|79'Прат Деннис (2:4)
Мартинес Эмилиано•Янг Эшли59' (Кэш Мэтти (59') •Конса Эзри•Мингс Тайрон•Динь Люка46' (Морено Алекс (46') •Рамси Джакоб46' (Коутиньо Филиппе (46') •Камара Бубакар I82' (Дендонкер Леандер (82') •Соарес Дуглас•Буэндия Эмилиано•Бэйли Леон82' (Дуран Джон (82') •Уоткинс Олли
Уорд Дэнни II•Кастань Тимоти• 56'Суттар Гарри•Фас Ваут•Кристиансен Виктор81' (Томас Люк (81') •Мэддисон Джеймс67' (Варди Джейми (67') •Дьюсбери-Холл Кирнан68' (Менди Нампали (68') •Тилеманс Юри• 88'Тете83' (Сёюнджю Чаглар (83') • 86'Ихеаначо Келечи67' (Прат Деннис (67') •Барнс Харви
04 февраля. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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