«Лестер» прервал чёрную серию, забив 4 гола в Бирмингеме

«Астон Вилла» с «Лестером» провели самый результативный матч 22-го тура АПЛ. Набравшие всего одно очко после рестарта сезона «лисы» наконец-то победили. Первый тайм был очень результативным, команды обменивались голами. На удар Олли Уоткинса гости ответили Джеймса Мэддисона. В конце тайма бирмингемцы снова повели, но тут же пропустили два мяча в ответ. В концовке матча Деннис Прат поставил точку - 4:2.

«Лестер» поднялся на 13-е место, отставая на две позиции от противника.