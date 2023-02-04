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«Лестер» прервал чёрную серию, забив 4 гола в Бирмингеме

04 Февраля 2023 • 19:55 Комментировать
Астон Вилла
2:4
Лестер
окончен

«Астон Вилла» с «Лестером» провели самый результативный матч 22-го тура АПЛ. Набравшие всего одно очко после рестарта сезона «лисы» наконец-то победили. Первый тайм был очень результативным, команды обменивались голами. На удар Олли Уоткинса гости ответили Джеймса Мэддисона. В конце тайма бирмингемцы снова повели, но тут же пропустили два мяча в ответ. В концовке матча Деннис Прат поставил точку - 4:2.

«Лестер» поднялся на 13-е место, отставая на две позиции от противника.

Протокол игры  
Астон Вилла2:4Лестер
(1:0) Уоткинс Олли9'  
  12'Мэддисон Джеймс (1:1)
(2:1) Суттар Гарри32'  
  41'Ихеаначо Келечи (2:2)
  45'Тете (2:3)
  79'Прат Деннис (2:4)
Мартинес ЭмилианоЯнг Эшли 59' (Кэш Мэтти ( 59') Конса ЭзриМингс ТайронДинь Люка 46' (Морено Алекс ( 46') Рамси Джакоб 46' (Коутиньо Филиппе ( 46') Камара Бубакар I 82' (Дендонкер Леандер ( 82') Соарес ДугласБуэндия ЭмилианоБэйли Леон 82' (Дуран Джон ( 82') Уоткинс Олли
Запасные: Синисало ВильямиМакгинн ДжонОльсен РобинЧамберс Калум
Уорд Дэнни IIКастань Тимоти  56'Суттар ГарриФас ВаутКристиансен Виктор 81' (Томас Люк ( 81') Мэддисон Джеймс 67' (Варди Джейми ( 67') Дьюсбери-Холл Кирнан 68' (Менди Нампали ( 68') Тилеманс Юри  88'Тете 83' (Сёюнджю Чаглар ( 83'  86') Ихеаначо Келечи 67' (Прат Деннис ( 67') Барнс Харви
Запасные: Брант ЛьюисИверсен ДаниэльМаркал-Мадивадуа ВаньяДака ПатсонНдиди Уилфред
04 февраля. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Лестер Астон Вилла
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