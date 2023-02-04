Роджерс: «Не сомневался в команде»

В матче двадцать второго тура английской Премьер-лиги «Лестер» одержал выездную победу над «Астон Виллой», забив целых четырех мяча. Наставник «Лестера» Брендан Роджерс очень доволен выступлением команды, он назвал его безупречным.

- Мы сыграли в безупречный футбол, и, если бы были еще более жадными до голов, то забили бы больше. Тете прекрасно провел матч, он создает пространство в центре поля. Во втором тайме мы держались солидно и организованно против команды, которая в последнее время выступала очень уверенно. Я не сомневался в нашей команде и в менталитете игроков, - цитирует слова Роджерса BBC Sport.