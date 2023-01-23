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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» подписала форварда сборной Колумбии официально

23 Января 2023 • 20:08 Комментировать
Астон Вилла
...
Лестер
04.02 18:00

Английский клуб «Астон Вилла», выступающий в АПЛ, пополнил молодой колумбийский форвард Джон Дуран. Об этом клуб из Бирмингема сообщает в своих социальных сетях.

19-летний форвард пожаловал в Англию из клуба МЛС «Чикаго Файр», уже успешно прошёл медицинские формальности перед переходом и подписал долгосрочное трудовое соглашение.

В текущем сезоне у Дурана 27 матчей в МЛС за свой клуб, в них они восемь раз забил и пять раз ассистировал.

«Астон Виллу» возглавляет известный испанский специалист Унаи Эмери, прямо сейчас клуб идёт на 11-м месте в турнирной таблице, отрыв от зоны вылета – 11 очков. Отметим, что в АПЛ клуб ещё ни разу не проигрывал в наступившем году.

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Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Джон Дуран
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