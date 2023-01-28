«Лестер» согласовал трансфер Тете

«Лестер» полностью согласовал переход полузащитника донецкого «Шахтёра» Тете, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 22-летний бразилец перейдёт в английский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Напомним, что хоть права на Тете принадлежат «Шахтёру», текущий сезон он проводил в «Лионе» на правах аренды. В составе французской команды вингер провёл 19 матчей, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает молодого бразильца в 25 миллионов евро.

На данный момент «Лестер» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков в 20 проведённых встречах.