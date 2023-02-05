Эмери: «Слишком многое позволили «Лестеру»

В матче двадцать второго тура английской Премьер-лиги «Лестер» одержал выездную победу над «Астон Виллой», забив целых четырех мяча. Наставник «Астон Виллы», хорошо знакомый и российским любителям футбола Унаи Эмери, считает, что его команда позволила «Лестеру» слишком много.

- Были ошибки, мы позволили «Лестеру» сделать слишком многое, мы предоставили им шансы. У нас тоже были шансы, мы забили, но наши ошибки были слишком серьезными. Когда они забили свой первый, так быстро после нашего гола, игроки чуть расстроились, потеряли кураж, - считает Эмери, слова которого передает BBC Sport.