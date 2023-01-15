«Ньюкасл» повторил клубный рекорд по беспроигрышной серии

В матче двадцатого тура чемпионата Англии «Ньюкасл» обыграл «Фулхэм» с минимальным счетом, и продлил свою беспроигрышную серию до четырнадцати матчей - в рамках АПЛ. В ходе этих четырнадцати игр было одержано десять побед, а четыре матча завершились вничью.

Эта серия, во-первых, является самой длинной беспроигрышной серией среди всех клубов пяти главных чемпионатов Европы, а во-вторых, повторяет самую длинную беспроигрышную серию «Ньюкасла» за всю историю участия в высшей лиге английского чемпионата. Она также составляет 14 матчей, будучи установленной в сезоне 1995/1996.