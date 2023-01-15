Гол Митровича с пенальти отменили из-за комичной ситуации

В воскресенье в чемпионате Англии проходит матч между «Ньюкаслом» и «Фулхэмом». В средине второго тайма при счёте 0:0 гости из Лондона получили право на пенальти. Александар Митрович отправил мяч в сетку и принялся праздновать гол, но взятие ворот не было засчитано. Дело в том, что при исполнении пенальти у Митровича поехала нога. Как следствие, после удара серба с правой ноги мяч попал в его левую ногу и только после этого полетел в сетку. Рефери выявил нарушение правил и назначил свободный удар в сторону противоположных ворот.

Следить за последними минутами матча между «Ньюкаслом» и «Фулхэмом» можно в текстовой трансляции.