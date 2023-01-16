Хау: «Сумасшедший второй тайм»

В матче двадцатого тура чемпионата Англии «Ньюкасл» обыграл «Фулхэм» с минимальным счетом, и продлил свою беспроигрышную серию до четырнадцати матчей - в рамках АПЛ. В ходе этих четырнадцати игр было одержано десять побед, а четыре матча завершились вничью. Успехи своего клуба прокомментировал наставник «Ньюкасла» Эдди Хау, который считает, что второй тайм прошел абсолютно безумно.

- Совершенно сумасшедший второй тайм. Много чего произошло. Нам не дали пенальти после явного нарушения, но затем дали после неявного, во всяком случае, я не смог его разглядеть с того места. Есть моменты, которые подстегивают команду, и публика также после этого начала еще яростнее гнать нас вперед, - цитирует слова Хау BBC Sport.