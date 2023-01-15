​Гимараэс покинул поле в слезах

В воскресенье вечером «Ньюкасл» порадовал своих фанатов домашней победой над «Фулхэмом» в матче Премьер-лиги (1:0). Полузащитник «сорок» Бруно Гимараэс был заменён уже в перерыве поединка. Ещё в начале игры он повредил лодыжку. После этого медики несколько раз оказывали помощь бразильцу, но он явно продолжал ощущать дискомфорт.

Когда прозвучал свисток на перерыв, Бруно Гимараэс покидал поле в слезах. Партнёрам пришлось утешать бразильца, которого очень огорчило получение травмы.

Сроки восстановления Бруно Гимараэса после полученного повреждения в настоящий момент неизвестны.