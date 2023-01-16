Марку Силва: «Горжусь игроками, несмотря на поражение»

В матче двадцатого тура английского чемпионата «Ньюкаслу» удалось прервать четырехматчевую победную серию «Фулхэма», единственный гол встречи был забит во второй ее половине. Наставник «Фулхэма» Марку Силва прокомментировал итоги матча.

- Непростой матч. Мы были поставлены в невыгодные условия, предыдущий матч закончили поздно вечером, а потом начинаем в два часа после обеда. Это непросто с физической точки зрения. А «Ньюкасл» очень хорош, вы видели, как они играли против всех больших команд. Тем не менее, я горжусь своими игроками, даже проиграв, они не уронили чести клуба, - цитирует Силву BBC Sport.