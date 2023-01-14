Наставник «Фулхэма» Марку Силва оценил игру Виллиана

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва высказался об игре нападающего команды Виллиана.

«Я не сомневался, что Виллиан может помочь нам. Я каждый раз убеждаюсь в этом. Его все уважают в клубе, он является профессионалом и отличным футболистом», — приводит слова Силвы Sky Sports.

34-летний бразилец перебрался в «Фулхэм» в начале сентября 2022 года. В текущем сезоне вингер принял участие в 12 матчах Английской премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи.

Трудовой договор Виллиана с «Фулхэмом» истекает летом этого года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 3 млн евро.