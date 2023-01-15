«Ньюкасл» дожал «Фулхэм», который мог побеждать, если бы не курьёз с пенальти Митровича

«Ньюкасл» играл против «Фулхэма» в 20-м туре Премьер-лиги. Хозяева поля доминировали, но протяжении 88 минут никак не могли вскрыть оборону противника. Что касается реально опасных моментов, Каллум Уилсон много запорол как слабыми, так и просто неточными ударами, а Фабиан Шёр со штрафного угодил в штангу. В середине второго тайма гости получили пенальти, и Александар Митрович его реализовал. Но гол отменили, так как форвард, пробивая, попал в свою же ногу. На 89-й минуте Уилсон не стал пороть очередной момент, а сделал скидку на Александра Исака, и тот спокойно переправил мяч в сетку - 1:0.

«Ньюкасл» идет на третьем месте, соперник - шестой.