Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» дожал «Фулхэм», который мог побеждать, если бы не курьёз с пенальти Митровича

15 Января 2023 • 19:02 Комментировать
Ньюкасл
1:0
Фулхэм
окончен

«Ньюкасл» играл против «Фулхэма» в 20-м туре Премьер-лиги. Хозяева поля доминировали, но протяжении 88 минут никак не могли вскрыть оборону противника. Что касается реально опасных моментов, Каллум Уилсон много запорол как слабыми, так и просто неточными ударами, а Фабиан Шёр со штрафного угодил в штангу. В середине второго тайма гости получили пенальти, и Александар Митрович его реализовал. Но гол отменили, так как форвард, пробивая, попал в свою же ногу. На 89-й минуте Уилсон не стал пороть очередной момент, а сделал скидку на Александра Исака, и тот спокойно переправил мяч в сетку - 1:0.

«Ньюкасл» идет на третьем месте, соперник - шестой.

Протокол игры  
Ньюкасл1:0Фулхэм
(1:0) Исак Александр89'  
Поуп Ник  69'Триппьер КиранШёр ФабианБотман СвенБёрн ДэнЛонгстафф ШонГимараэс Бруно 46' (Сен-Максимен Аллан ( 46') Уиллок Джо 71' (Исак Александр ( 71') Альмирон Мигель 85' (Мёрфи Джейкоб ( 85') Уилсон Каллум 90' (Вуд Крис ( 90') Жоэлинтон
Запасные: Льюис ДжамалРитчи МэттЛасcеллс ДжамалДубравка МартинМанкильо Хави
Лено БерндТете КенниДиоп Исса 90' (Винисиус Карлос ( 90') Рим Тим  60'Кюрзава Левен  48'Пальинья ЖоауРид Харрисон 90' (Кэрни Том ( 90') Виллиан Боргес 77' (Адарабиойо Олуватосин ( 77') Перейра Андреас  63' 77' (Джеймс Дэниэл ( 77') Рид Бобби 90' (Уилсон Гарри ( 90') Митрович Александар
Запасные: Родак МарекХаррис ЛюкЧалоба НатаниэлМанор Соломон
15 января. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Фулхэм
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Фулхэм Фулхэм
1
0
1.60 4.30 5.40
Видео
Окончен
Челси Челси
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1
0
1.54 4.30 6.20
Видео
15.01.23 в 19:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Арсенал Арсенал
3.10 3.60 2.29
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Января
19:22 · Россия. Премьер-лига
​«Шахтёр» получит за Мудрика больше денег, чем клубы РПЛ заработали на трансферах за рубеж с 2009 года
19:13 · Англия. Премьер-лига
Мудрик стал самым дорогим зимним новичком в истории АПЛ
19:02 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» дожал «Фулхэм», который мог побеждать, если бы не курьёз с пенальти Митровича
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» забил один гол «Кристал Пэлас» и победил в первый раз в 2023 году 1
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
18:58 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» представил Мудрика на «Стэмфорд Бридж»
18:53 · Англия. Премьер-лига
Гол Митровича с пенальти отменили из-за комичной ситуации
18:46 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» повесила ценник на Рафинью слухи
18:39 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Арсенал» огласили составы на дерби
18:34 · Англия. Премьер-лига
​Кантона знает, в чём проблема Роналду
18:25 · Англия. Премьер-лига
Гуэдеш хочет вернуться в «Валенсию» слухи
18:19 · Англия. Премьер-лига
​Мвепу, завершившего карьеру в 24 года, доставили в больницу с подозрением на сердечный приступ
18:14 · Англия. Премьер-лига
Мудрик превзошёл трансферный рекорд Шевченко
17:50 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» заинтересован в подписании Троссара слухи
17:43 · Англия. Премьер-лига
​Мудрик смотрит матч «Челси» с трибуны
Все новости
Рекомендуем