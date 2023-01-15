«Ньюкасл» дожал «Фулхэм», который мог побеждать, если бы не курьёз с пенальти Митровича

«Ньюкасл» играл против «Фулхэма» в 20-м туре Премьер-лиги. Хозяева поля доминировали, но протяжении 88 минут никак не могли вскрыть оборону противника. Что касается реально опасных моментов, Каллум Уилсон много запорол как слабыми, так и просто неточными ударами, а Фабиан Шёр со штрафного угодил в штангу. В середине второго тайма гости получили пенальти, и Александар Митрович его реализовал. Но гол отменили, так как форвард, пробивая, попал в свою же ногу. На 89-й минуте Уилсон не стал пороть очередной момент, а сделал скидку на Александра Исака, и тот спокойно переправил мяч в сетку - 1:0.
«Ньюкасл» идет на третьем месте, соперник - шестой.
Протокол игры
|(1:0) Исак Александр89'
Поуп Ник• 69'Триппьер Киран•Шёр Фабиан•Ботман Свен•Бёрн Дэн•Лонгстафф Шон•Гимараэс Бруно46' (Сен-Максимен Аллан (46') •Уиллок Джо71' (Исак Александр (71') •Альмирон Мигель85' (Мёрфи Джейкоб (85') •Уилсон Каллум90' (Вуд Крис (90') •Жоэлинтон
Лено Бернд•Тете Кенни•Диоп Исса90' (Винисиус Карлос (90') •Рим Тим• 60'Кюрзава Левен• 48'Пальинья Жоау•Рид Харрисон90' (Кэрни Том (90') •Виллиан Боргес77' (Адарабиойо Олуватосин (77') •Перейра Андреас 63'77' (Джеймс Дэниэл (77') •Рид Бобби90' (Уилсон Гарри (90') •Митрович Александар
Запасные: Родак Марек•Харрис Люк•Чалоба Натаниэл•Манор Соломон
15 января. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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