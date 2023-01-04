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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почему фанаты Роналду будут болеть за «Ньюкасл»

04 Января 2023 • 14:28 Комментировать
Ньюкасл
...
Фулхэм
15.01 17:00

Криштиану Роналду может вернуться в Европу и сыграть в Лиге чемпионов. Такая вероятность существует в случае, если «Ньюкасл» займёт место в топ-4 Премьер-лиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Медиа распространили интересную деталь в контракте между Криштиану Роналду и саудовским «Аль-Насром». Как известно, португалец перебрался на Ближний Восток. Тем не менее существует вероятность, что Роналду ещё вернётся в Европу. Причём он может сыграть даже в Лиге чемпионов. В контракте Роналду с «Аль-Насром» есть пункт, в соответствии с которым форвард на правах аренды переедет в «Ньюкасл», если тот пробьётся в главный еврокубок.

Все знают, что «Ньюкаслом» владеет инвестиционный фонд из Саудовской Аравии. Сам же Роналду перебрался в эту ближневосточную страну не только играть в футбол, но и в целях популяризации этого вида спорта. Роналду должен стать послом совместной заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на право принять чемпионат мира-2030. Очевидно, что и «Ньюкасл» будет задействован в этой схеме, как это было с «ПСЖ» накануне мундиаля в Катаре.

Если же говорить о футболе, то «Ньюкасл» действительно может пробиться в Лигу чемпионов. Прямо сейчас «сороки» идут как раз в топ-4, опережая и «Тоттенхэм», и «Ливерпуль», и «Челси», которые хотят пробиться в Лигу чемпионов. Учитывая амбиции «Ньюкасла» стать топ-клубом, такой результат вписывается в концепцию владельцев команды.

Несложно представить, что «сороки» удержатся в зоне Лиги чемпионов, и тогда к ним может присоединиться Роналду. Нужен ли он «Ньюкаслу»? Если посмотреть на текущий состав команды, то не помешает. Лучший бомбардир команды – полузащитник Мигель Альмирон. Из нападающих лучше всех выглядит Каллум Уилсон, который всего 6 раз отличился в 12 матчах Премьер-лиги. Конечно, надо отметить, что главное приобретение «Ньюкасла» Александер Исак просто выбыл из-за травмы, а начал-то он здорово – 2 гола в 3 поединках. Есть ещё в заявке «сорок» Крис Вуд, но у новозеландца и вовсе те же 2 точных удара, но в 16 встречах.

Минус Роналду – невозможность выдерживать высокий темп для игры в прессинг – никуда не делся. Для Эдди Хоу всё же командная игра на первом месте, и большой вопрос, как он сможет встроить в свою схему Роналду.

Помимо футбола есть и другие важные моменты. Роналду может добавить «Ньюкаслу» опыта. Португалец знает, что такое Лига чемпионов, как в ней побеждать, а это важно для достижения успеха в турнире. Вопрос, конечно, в том, насколько португалец сможет перебороть своё эго и использовать свой опыт на благо команды, а не для выпячивания себя как примы.

Второй момент – приход Роналду, конечно, сделает «Ньюкасл» объектом повышенного внимания, что, наверное, клубу, который хочет себя видеть в элите, важно. Для всех подобных проектов очень важно иметь звезду. После прихода первого игрока такого статуса, проще будет заманить других.

И всё же есть сомнения, что Роналду перейдёт в «Ньюкасл», если команда квалифицируется в Лигу чемпионов. Довод простой в этом плане. Если Роналду в той или иной мере нужен «Ньюкаслу», почему его не взяли прямо сейчас? Довольно странная схема, что «сороки» готовы взять португальца в аренду, если пробьются в Лигу чемпионов. Сейчас ведь Роналду был свободным агентом, и ничего не мешало его подписать. Конечно, есть финансовый фейр-плей, и «Ньюкасл» не смог бы платить португальцу ту зарплату, которую ему предложили в «Аль-Насре», что и может быть причиной. И всё же схема кажется не слишком логичной. С другой стороны, сюжет был бы интересным. Увидеть Роналду вновь в Лиге чемпионов было бы здорово.

Роман Андреев

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