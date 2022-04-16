Полузащитник «Арсенала» Парти рискует пропустить остаток сезона

Полузащитник «Арсенала» Томас Парти может пропустить остаток сезона и-за травмы, сообщил главный тренер лондонской команды Микель Артета.

«Заявления врачей относительно травмы Парти не очень оптимистичны. Сам Томас хочет вернуться как можно скорее, но придётся подождать», — приводит слова Артеты Football London.

В текущем сезоне 28-летний полузащитник провёл за «Арсенал» 26 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. После 30 проведённых матчей «пушкари» занимают 5-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 54 очка.