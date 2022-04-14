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72-летний Венгер приятно шокировал фанатов своей спортивной формой

14 Апреля 2022 • 00:20 Комментировать
Саутгемптон
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Арсенал
3.90 3.70 1.90
16.04 17:00

В свои семьдесят два года бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер выглядит просто как Бог - с этим мнением согласились все, кто имел счастье встретить легендарного тренера где-то в теплых краях на берегу теплого моря.

Венгер не только предоставил свой подтянутый торс для селфи, но и перекинулся парой передач с одним из парней с пляжа. Тем же, кому не посчастливилось встретить Арсена, выразили свое восхищение в социальных сетях.

- Не прыгал так высоко уже лет 10, - прокомментировал одно из фото французский наставник.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Арсенал Лондон
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САУТГЕМПТОН АРСЕНАЛ
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