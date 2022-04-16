Три поражения подряд: «Арсенал» может остаться без Лиги чемпионов

Лондонский «Арсенал» провалил очередной матч, проиграв «Саутгемптону» во встрече 33-го тура АПЛ с минимальным счётом.
Единственный гол за «святых» забил Ян Беднарек в конце первого тайма.
Поражение стало третьим подряд для «Арсенала», лондонцы пропустили вперёд себя «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице, а отставание от «Тоттенхэма», идущего четвёртым, составляет три очка. Шансы на попадание в зону Лиги чемпионов, если лондонцы продолжат дарить очки и дальше, будут сведены к нулю.
Протокол игры
|(1:0) Беднарек Ян44'
Форстер Фрейзер•Валери Ян•Лянко Войнович•Беднарек Ян•Уокер-Питерс Кайл•Уорд-Праус Джеймс•Ромеу Ориоль•Перро Ромен•Армстронг Стюарт 82' (Редмонд Натан ( 82') •Броя Армандо 56' 74' (Лонг Шейн ( 74') •Эльюнусси Мохамед
Ремсдейл Аарон•Седрик Соареш 60' (Смит-Роу Эмил ( 60') •Уайт Бен•Габриэль дос Сантос•Тавареш Нуну 70' (Пепе Николя ( 70') •Самби Локонга Альберт-Мбойо•Джака Гранит•Мартинелли Габриэл•Эдегор Мартин•Сака Букайо•Нкетиа Эдди
16 апреля. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).