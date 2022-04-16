Три поражения подряд: «Арсенал» может остаться без Лиги чемпионов

Лондонский «Арсенал» провалил очередной матч, проиграв «Саутгемптону» во встрече 33-го тура АПЛ с минимальным счётом.

Единственный гол за «святых» забил Ян Беднарек в конце первого тайма.

Поражение стало третьим подряд для «Арсенала», лондонцы пропустили вперёд себя «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице, а отставание от «Тоттенхэма», идущего четвёртым, составляет три очка. Шансы на попадание в зону Лиги чемпионов, если лондонцы продолжат дарить очки и дальше, будут сведены к нулю.