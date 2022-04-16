Артета прокомментировал очередное поражение «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своей команды от «Саутгемптона» в матче английской Премьер-лиги.

«Канониры» уступили с минимальным счётом, нанеся 23 удара по воротам и владея мячом 76% времени. Это поражение стало для команды четвёртым в последних пяти поединках чемпионата.

«Я очень расстроен и разочарован. Учитывая картину матча, трудно принять поражение. Мы старались делать всё возможное, я не могу придраться к настрою игроков.

Их вратарь [Фрейзер Форстер] провёл исключительную игру. Мы создали уйму голевых шансов, но нам не хватило качества в завершении атак», – сказал Артета на послематчевой пресс-конференции.

После очередной неудачи «Арсенал» оказался на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ.