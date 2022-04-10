«Арсенал» не утратил интерес к полузащитнику «Ювентуса»

Лондонский «Арсенал» летом попробует переманить в свои ряды полузащитника «Ювентуса» Артура Мело.

«Канониры» пытались приобрести бразильского центрального полузащитника ещё в январе, но после нескольких недель переговоров сделка сорвалась.

Летом «Арсенал» готов вновь обратиться к «Ювентусу» по вопросу трансфера 25-летнего игрока, не пользующегося большим спросом в туринском клубе. Об этом заявляет Tuttomercatoweb.

Артур Мело принял участие в 28 матчах «старой синьоры» в нынешнем сезоне, отметившись одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость экс-игрока «Барселоны» в 20 млн евро.