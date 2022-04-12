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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мари не хочет возвращаться в «Арсенал» после аренды в «Удинезе»

12 Апреля 2022 • 13:41 Комментировать
Удинезе
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Эмполи
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16.04 15:30
Защитник лондонского «Арсенала» Пабло Мари, выступающий на правах аренды за итальянский «Удинезе», не намерен возвращаться в стан «канониров» по окончанию нынешнего сезона.
 
«Для меня это идеальная лига. Здесь очень много тактики. Я умею держать мяч и справляться с давлением. По окончанию сезона я хотел бы остаться в Италии», – цитирует бразильца La Gazzetta dello Sport.
 
Напомним, что Пабло Мари покинул «Арсенал» в середине сезона из-за недостатка игровой практики. В своё время бразилец перешёл в стан «канониров» по желанию главного тренера Микеля Артеты, который работал с футболистом в «Манчестер Сити».
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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Арсенал Лондон Пабло Мари
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