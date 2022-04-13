Джака признался, что едва не покинул «Арсенал» из-за конфликта с болельщиками

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака был в шаге от ухода из клуба в 2019 году.

Напомним, что тогда Джака агрессивно отреагировал на насмешки болельщиков «канониров» после своей замены в матче против «Кристал Пэлас». Инцидент едва не стал причиной ухода швейцарца, а «Арсенал» даже лишил игрока капитанской повязки.

«Мои вещи уже были собраны. Я решил покончить с «Арсеналом», а на столе уже лежало контрактное предложение от другого клуба – мне оставалось лишь подписать его», – признался 29-летний полузащитник в интервью Players' Tribune.

Гранит Джака выступает за «Арсенал» с 2016 года. На его счету 242 поединка за лондонский коллектив во всех соревнованиях.