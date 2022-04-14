Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» не продаст Габриэла в «Барселону»

14 Апреля 2022 • 19:47 Комментировать
Саутгемптон
...
Арсенал
3.85 3.70 1.90
16.04 17:00

Лондонский «Арсенал» не намерен принимать трансферные предложения по Габриэлу Магальяэльсу.

24-летний бразилец стал одной из трансферных целей «Барселоны» для укрепления обороны, однако «Арсенал» не рассматривает продажу центрального защитника, о чём сообщает Football.london.

Габриэл Магальяэльс сыграл 27 матчей за «канониров» в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги, отметившись 3 забитыми мячами. Контракт бразильца рассчитан до лета 2025 года. Согласно расценкам Transfermarkt, стоимость игрока составляет 30 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсенал Лондон Габриэл Магальяэльс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САУТГЕМПТОН АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Апреля
19:58 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» – один из претендентов на Лукаку
19:58 · Англия. Кубок Англии
Уокер и де Брёйне могут пропустить полуфинал Кубка Англии с «Ливерпулем»
19:53 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может перехватить Адейеми у «Боруссии» Дортмунд
19:47 · Англия. Кубок Англии
Фабиньо: «Кубок Англии – это тот трофей, который наша группа игроков ещё не выигрывала»
19:47 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не продаст Габриэла в «Барселону»
19:41 · Англия. Кубок Англии
«Ювентус» намерен предложить Жоржиньо ту же зарплату, что и «Челси»
19:19 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» видит в Сен-Максимене замену Адама Траоре
18:59 · Англия. Премьер-лига
Хазенхюттль о выкупе Брои: «Переговоры пока простановлены»
18:54 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола о травмах: «Мы в большой беде»
18:40 · Англия. Кубок Англии
Зинченко сломал камеру в игре против «Атлетико»
17:57 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» включился в гонку за Рюдигера
16:57 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон сменил агента. Игрок интересен «МЮ»
16:52 · Англия. Кубок Англии
Клопп: «Манчестер Сити» был хорош в игре с нами, а мы - не очень»
16:46 · Англия. Кубок Англии
Жота может пропустить поединок против «Манчестер Сити»
16:01 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» по прежнему заинтересован в Рэшфорде
Все новости
Рекомендуем