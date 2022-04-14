«Арсенал» не продаст Габриэла в «Барселону»

Лондонский «Арсенал» не намерен принимать трансферные предложения по Габриэлу Магальяэльсу.

24-летний бразилец стал одной из трансферных целей «Барселоны» для укрепления обороны, однако «Арсенал» не рассматривает продажу центрального защитника, о чём сообщает Football.london.

Габриэл Магальяэльс сыграл 27 матчей за «канониров» в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги, отметившись 3 забитыми мячами. Контракт бразильца рассчитан до лета 2025 года. Согласно расценкам Transfermarkt, стоимость игрока составляет 30 млн евро.