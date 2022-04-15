Артета подтвердил, что Парти вряд ли поможет «Арсеналу» в конце сезона

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что полузащитник Томас Парти вряд ли поможет «канонирам» в концовке сезона из-за травмы.

«Мы провели обследование. Оно оказалось не очень хорошим. Всё выглядит не очень позитивно. У него есть шансы сыграть до конца сезона, но это маловероятно. Нам нужно подождать и посмотреть, сможет ли он восстановиться», – заявил Артета на пресс-конференции.

«Арсенал» на данный момент ведёт борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Сейчас у «канониров» столько же очков, сколько и у «Тоттенхэма», но «шпоры» опережают своих конкурентов из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.