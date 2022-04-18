Локонга верит, что «Арсенал» поборется за выход в Лигу чемпионов

Полузащитник «Арсенала» Самби Локонга заявил журналистам, что клуб не собирается сдаваться в борьбе за топ-4 в АПЛ. В прошедшем туре чемпионата Англии «канониры» уступили «Саутгемптону» со счетом 0:1.

«Думаю, все в раздевалке знают, что на данный момент этого недостаточно, но нам нужно держаться вместе и вернуться на победный путь», - сказал 22-летний футболист клубному веб-сайту.

Кроме того, он поблагодарил болельщиков «Арсенала» за поддержку.

«Фанаты всегда с нами, поэтому мы должны сказать им спасибо, и мы нуждаемся в них», - сказал Локонга.