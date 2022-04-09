Артета о поражении «Брайтону»: «Команда снова выдала плохой первый тайм»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча АПЛ против «Брайтона». Напомним, «канониры» проиграли «чайкам» на «Эмирейтс» со счётом 1:2. За гостей забивали Мвепо и Троссар, а за «Арсенал» в концовке встречи отличился Мартин Эдегор.

«Команда снова выдала плохой первый тайм. Мы не смогли отреагировать на происходящее должным образом. В нашей игре не было видно никакой цели», – поделился Артета на послематчевой пресс-конференции.

После поражения «Брайтону» «Арсенал» рискует опуститься на пятую строчку и лишиться позиции в зоне Лиги чемпионов. Конкуренты «канониров» в лице «Тоттенхэма» на данный момент побеждают на выезде «Астон Виллу» со счётом 1:0.