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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета о поражении «Брайтону»: «Команда снова выдала плохой первый тайм»

09 Апреля 2022 • 19:58 Комментировать (1)
Саутгемптон
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Арсенал
16.04 17:00
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча АПЛ против «Брайтона». Напомним, «канониры» проиграли «чайкам» на «Эмирейтс» со счётом 1:2. За гостей забивали Мвепо и Троссар, а за «Арсенал» в концовке встречи отличился Мартин Эдегор.
 
«Команда снова выдала плохой первый тайм. Мы не смогли отреагировать на происходящее должным образом. В нашей игре не было видно никакой цели», – поделился Артета на послематчевой пресс-конференции.
 
После поражения «Брайтону» «Арсенал» рискует опуститься на пятую строчку и лишиться позиции в зоне Лиги чемпионов. Конкуренты «канониров» в лице «Тоттенхэма» на данный момент побеждают на выезде «Астон Виллу» со счётом 1:0.
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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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САУТГЕМПТОН АРСЕНАЛ
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окончен Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед 4.20 3.80 1.85
окончен Уотфорд 0:3 Лидс
окончен Арсенал 1:2 Брайтон 1.68 3.65 5.60
окончен Саутгемптон 0:6 Челси 3.85 3.60 1.95
Идет 36 минута Астон Вилла 0:1 Тоттенхэм 3.30 3.50 2.17
10.04  16:00 Норвич ... Бёрнли 2.75 3.30 2.70
10.04  16:00 Лестер ... Кристал Пэлас 2.22 3.45 3.35
10.04  16:00 Брентфорд ... Вест Хэм 3.30 3.45 2.22
10.04  18:30 Манчестер Сити ... Ливерпуль 2.02 3.80 3.55
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Сегодня, 09 Апреля
19:58 · Англия. Премьер-лига
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