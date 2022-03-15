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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бернанду Силва о чемпионской гонке АПЛ: «Мы в лучшем положении, чем «Ливерпуль»

15 Марта 2022 • 14:55 Комментировать
Кристал Пэлас
0:0
Манчестер Сити
окончен

После ничейного результата в матче 29-го тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» (0:0), португальский полузащитник «горожан» Бернарду Силва поделился мнением о чемпионской гонке.

«Мы должны были забить, но не смогли. До конца сезона осталось девять игр, лучше быть в нашем положении, чем в положении «Ливерпуля». Им ещё предстоит сыграть на нашем поле, поэтому будет интересно», — цитирует Силву Sky Sports.

Если завтра, 16 марта, «Ливерпуль» в гостях одолеет «Арсенал», то сократит отставание от «горожан» до одного очка.

 Очная встреча мерсисайдцев с «Сити» состоится 10 апреля в Манчестере на стадионе «Этихад».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Бернарду Силва
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