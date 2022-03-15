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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: Играли хорошо, но просто не сумели забить

15 Марта 2022 • 08:00 Комментировать
Кристал Пэлас
0:0
Манчестер Сити
окончен

Испанский тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился с журналистами своим мнением по поводу игры манчестерской команды в поединке с «Кристал Пэлас».

Гвардиола сказал, что он доволен выступлением своих подопечных, которые показали хорошую игру. Хосеп отметил, что в футболе такого понятия, как удача, просто не существует, так что его команда просто не сумела забить, что и привело к потере очков. Испанец добавил, что впереди ещё будет много матчей, где можно будет победить.

Напомним, что «Манчестер Сити» так и не сумел распечатать ворота «Кристал Пэлас». Встреч завершилась нулевой ничьей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Английская Премьер-лига Кристал Пэлас
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