Гвардиола: Играли хорошо, но просто не сумели забить

Испанский тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился с журналистами своим мнением по поводу игры манчестерской команды в поединке с «Кристал Пэлас».

Гвардиола сказал, что он доволен выступлением своих подопечных, которые показали хорошую игру. Хосеп отметил, что в футболе такого понятия, как удача, просто не существует, так что его команда просто не сумела забить, что и привело к потере очков. Испанец добавил, что впереди ещё будет много матчей, где можно будет победить.

Напомним, что «Манчестер Сити» так и не сумел распечатать ворота «Кристал Пэлас». Встреч завершилась нулевой ничьей.