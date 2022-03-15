Силва о чемпионской гонке: «Впереди девять очень тяжелых матчей»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о чемпионской гонке в чемпионате Англии.

«Мы хотели победить «Пэлас» и оторваться от «Ливерпуля» на пять очков, но у нас не получилось. Они сыграют тяжелый матч против «Арсенала», а мы против «Саутгемптона» в Кубке Англии. Мы все устали и понимаем это.

У нас осталось девять очень тяжелых матчей до конца чемпионата», — приводит слова португальца пресс-служба клуба.

После 29 туров «горожане» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 70 очками. «Ливерпуль» идет на втором месте, имея игру в запасе. В активе у красных 66 очков. 16 марта команда Юргена Клоппа сыграет в перенесенном 27-м туре АПЛ против «Арсенала».

20 марта «Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Саутгемптона» в четвертьфинале Кубка Англии.