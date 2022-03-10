Гвардиола прокомментировал свой возможный уход из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своём будущем в клубе.

«Когда я должен буду покинуть «Сити», то сделаю это. Отправлюсь домой и отдохну, но сейчас не знаю, куда занесёт меня судьба через несколько лет», — цитирует испанца Dario Ole.

Гвардиола возглавил «горожан» в 2016 году. С тех пор он три раз выигрывал чемпионат Англии, один раз — Кубок Англии, три раза — Кубок Английской лиги и два раза — Суперкубок Англии.

Ранее специалист тренировал «Барселону» и «Баварию».

Напомним, вчера, 9 марта, «Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, одолев по сумме двух встреч португальский «Спортинг».