Бернарду Силва: Мы не смогли забить, хотя должны были сделать это

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился с журналистами своим мнением по поводу матча с «Кристал Пэлас».

Силва сказал, что это была очень тяжёлая игра. Португалец отметил, что манкунианцы контролировали ход встречи, но не смогли забить, хотя должны были делать это. Бернарду добавил, что гонка с «Ливерпулем» за чемпионский титул в этом сезоне будет захватывающей.

Напомним, что «Манчестер Сити» не сумел взломать оборону «Кристал Пэлас». Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.