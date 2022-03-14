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Как будет строиться атака «Манчестер Сити» с Холанном

14 Марта 2022 • 09:55 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Сити
9.50 5.20 1.33
Через 12 ч. 5 мин.

По данным иностранных СМИ, Эрлинг Холанн определился с новым клубом, сделав выбор в пользу «Манчестер Сити». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, как будет выглядеть атака «горожан» в будущем сезоне после прихода норвежца.

После ухода Серхио Агуэро прошлым летом Пеп Гвардиола пытался выстроить атаку «Манчестер Сити» без номинального нападающего. Габриэль Жезус всё же перестал быть страйкером в обычном смысле этого слова, будучи интегрированным в командную игру, действуя в подыгрыше. Гвардиола использовал в передней линии Рахима Стерлинга, Фила Фодена, Рияда Мареза и Джека Грилиша. Однако, видимо, сам каталонец признал этот эксперимент не совсем верным, и в следующем сезоне в атаке «Манчестер Сити» появится полноценный выдвинутый наконечник.

Эрлинг Холанн поражает своей результативностью последние три сезона и будущим летом наконец-то переберётся в большой топ-клуб. После «Зальцбурга» и дортмундской «Боруссии» норвежец, по всей видимости, окажется в «Манчестер Сити». Иностранные СМИ сообщают, что английский клуб достиг принципиальной договоренности.

Стоит напомнить, что кроме Холанна в «Манчестер Сити» летом из «Ривер Плейт» переедет Хулиан Альварес. Аргентинца вряд ли кто-то рассматривает как конкурента Холанна, но вот его подменой он стать сможет. Альварес – это тоже типичный форвард-наконечник.

Эти два трансфера намекают, что Гвардиола всё же хочет иметь не «ложную», а полноценную «девятку» в атаке. В этой связи стоит ждать изменений и в структуре игры, и в составе команды с точки зрения имён. Теперь каталонцу понадобятся более ярко выраженные вингеры,  в связи с чем карьера Жезуса на «Этихаде» выглядит обречённой. Бразилец не смог раскрыться как выдвинутый форвард, но и в роли вингера он не слишком хорош. Учитывая, что контракт Жезуса завершается летом 2023 года, стоит ждать его трансфера.

Стерлинг, Марез и Грилиш вполне могут действовать как раз в роли «крыльев» новой атаки «горожан», помогая центрфорварду. Также на одном из флангов может сыграть Бернарду Силва. Правда, крайне интересно, как они будут играть с более чёткой привязкой к флангу. Всё же сложно представить, что Холанн будет часто смещаться на края из центра, это не совсем его игра. В связи с этим его партнёрам не надо будет «лезть» в центр, иначе это может сломать структуру. Конечно, никто не мешает им меняться флангами между собой, но это всё же чуть иной подход, чем нынешний «спланированный хаос» в игре «Сити», когда любой из тройки нападения может оказаться где угодно.

Отдельный вопрос – это будущее Фила Фодена. Он является одним из самых перспективных футболистов «Манчестер Сити», и Гвардиола его использует повсеместно. Фоден может действовать и на флангах атаки, и в средней линии. Однако чаще всего Гвардиола его выпускает в текущем сезоне именно в центре нападения. Причём Фоден действует там довольно успешно, но скорее как «ложная девятка», и это его отличает от Холанна. Какое место в структуре нападения Гвардиола найдёт для англичанина – это одна из самых интересных загадок. При этом Фодену точно нужно будет найти место и применение.

В общем, Гвардиола вновь встанет перед интересной дилеммой и попробует летом обновить игру «Манчестер Сити». Нам же остаётся только следить за тем, как это будет выглядеть.

Роман Андреев

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Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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14.03  23:00 Кристал Пэлас ... Манчестер Сити 10.00 6.00 1.29
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