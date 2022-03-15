«Манчестер Сити» потерял два очка в матче с «Кристал Пэлас»

«Манчестер Сити» не сумел переиграть в гостевом матче «Кристал Пэлас», уже во второй раз в этом сезоне потеряв очки в матче с «орлами». Игра первого круга также закончилась нулевой ничьей.

Ничья подопечных Хосепа Гвардиолы - отличный шанс для «Ливерпуля» подобраться к лидеру чемпионата, ведь по потерянным очкам футболисты Юргена Клоппа уступают теперь «горожанам» всего лишь один балл.