«Манчестер Сити» потерял два очка в матче с «Кристал Пэлас»

«Манчестер Сити» не сумел переиграть в гостевом матче «Кристал Пэлас», уже во второй раз в этом сезоне потеряв очки в матче с «орлами». Игра первого круга также закончилась нулевой ничьей.
Ничья подопечных Хосепа Гвардиолы - отличный шанс для «Ливерпуля» подобраться к лидеру чемпионата, ведь по потерянным очкам футболисты Юргена Клоппа уступают теперь «горожанам» всего лишь один балл.
Протокол игры
Гуаита Висенте•Клайн Натаниэль•Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Куйяте Шейку • 44'Шлупп Джеффри•Олисе Майкл 65' (Айю Джордан ( 65') •Галлахер Конор • 83'Заха Уилфрид•Матета Жан-Филипп 65' (Эдуар Одсонн ( 65' ) 90'
14 марта. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).