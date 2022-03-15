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«Манчестер Сити» потерял два очка в матче с «Кристал Пэлас»

15 Марта 2022 • 00:58 Комментировать (2)
Кристал Пэлас
0:0
Манчестер Сити
окончен

«Манчестер Сити» не сумел переиграть в гостевом матче «Кристал Пэлас», уже во второй раз в этом сезоне потеряв очки в матче с «орлами». Игра первого круга также закончилась нулевой ничьей.

Ничья подопечных Хосепа Гвардиолы - отличный шанс для «Ливерпуля» подобраться к лидеру чемпионата, ведь по потерянным очкам футболисты Юргена Клоппа уступают теперь «горожанам» всего лишь один балл.

Протокол игры  
Кристал Пэлас 0:0Манчестер Сити
Гуаита ВисентеКлайн НатаниэльАндерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл ТайрикКуйяте Шейку   44'Шлупп ДжеффриОлисе Майкл  65' (Айю Джордан (  65') Галлахер Конор   83'Заха УилфридМатета Жан-Филипп  65' (Эдуар Одсонн (  65'   90')
Запасные: Томкинс ДжеймсБентеке КристианМэттьюз РемиРидевальд ЖайроБатлэнд ДжекУорд ДжоэлЭзе Эберечи
Эдерсон МораесУокер КайлСтоунс ДжонЛапорт ЭмерикКанселу ЖоауДе Брёйне КевинРодри ЭрнандесСилва БернардуМарез РиядФоден ФилГрилиш Джек   54'
Запасные: Аке НатанСтерлинг РахимСтеффен ЗакариФернандиньо ФернандоМбете-Тату ЛюкЖезус ГабриэльЗинченко АлександрГюндоган ИлкайКарсон Скотт
14 марта. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

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окончен Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити 11.00 5.30 1.30
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