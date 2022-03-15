Галлахер: Мы выложились на полную и я горжусь этим

Полузащитник «Кристал Пэлас» Конор Галлахер прокомментировал результат матча с «Манчестер Сити».

«Я не чувствую своих ног. Каждый из парней работал настолько усердно, мы выложились полностью и я горжусь командой. Пытаюсь говорить, а ноги отказывают», - сказал Галлахер.

Он добавил, что «Манчестер Сити» является одной из лучших команд мира и считает, что дважды отнять у них очки – это потрясающее достижение.

В матче очередного тура АПЛ «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счетом 0:0.