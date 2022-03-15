«Манчестер Сити» в этом сезоне ни разу не сумел поразить ворота «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» стал всего лишь второй командой, которой «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы ни разу не сумел забить в обоих матчах сезона.

«Горожане» сыграли с лондонским клубом в нулевую ничью, а в поединке первого круга манкунианцы и вовсе проиграли «Кристал Пэласу» со счётом 0:2. Стоит отметить, что до этого подопечные Гвардиолы по ходу сезона в двух матчах не смогли забить только в ворота «Манчестер Юнайтед». Случилось это в прошлом сезоне.

Напомним, что Хосеп Гвардиола работает в манчестерской команде с 2016 года.