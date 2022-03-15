Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» в этом сезоне ни разу не сумел поразить ворота «Кристал Пэлас»

15 Марта 2022 • 10:05 Комментировать
Кристал Пэлас
0:0
Манчестер Сити
окончен

«Кристал Пэлас» стал всего лишь второй командой, которой «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы ни разу не сумел забить в обоих матчах сезона.

«Горожане» сыграли с лондонским клубом в нулевую ничью, а в поединке первого круга манкунианцы и вовсе проиграли «Кристал Пэласу» со счётом 0:2. Стоит отметить, что до этого подопечные Гвардиолы по ходу сезона в двух матчах не смогли забить только в ворота «Манчестер Юнайтед». Случилось это в прошлом сезоне.

Напомним, что Хосеп Гвардиола работает в манчестерской команде с 2016 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Английская Премьер-лига Кристал Пэлас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Марта
12:24 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: Никогда не считал трансфер Роналду хорошим для «Манчестер Юнайтед»
12:15 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» заинтересован в подписании Облака
12:02 · Англия. Премьер-лига
«Реал» продолжает бороться за Холанна
11:41 · Англия. Премьер-лига
Рио Фердинанд - фанатам «Арсенала»: Не лгите себе! 1
11:31 · Англия. Премьер-лига
Салах пропустил тренировку «Ливерпуля», участие в матче с «Арсеналом» под вопросом
11:08 · Англия. Премьер-лига
Теллес: Нам нужно хорошо сыграть, и мы к этому готовы
11:06 · Англия. Премьер-лига
Заместитель генерального директора Sportrecs: «Я бы на месте Okko обратился в суд»
10:52 · Англия. Премьер-лига
Кавани покинет «Манчестер Юнайтед»
10:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может снести «Олд Траффорд»
10:28 · Англия. Премьер-лига
Вирц входит в сферу интересов лондонского «Арсенала»
10:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов предложить контракт Аканджи
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» в этом сезоне ни разу не сумел поразить ворота «Кристал Пэлас»
09:39 · Англия. Премьер-лига
Кейн: С Конте мы строим новую культуру игры
09:15 · Англия. Премьер-лига
Британское правительство просит не скандировать имя Абрамовича во время матчей 2
09:12 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» готов побороться с «Реалом» за Тирни
Все новости
Рекомендуем