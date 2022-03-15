Гари Невилл: «Ливерпуль» разобрался бы с «Кристал Пэлас»

Футбольный эксперт Гари Невилл сравнил нападение «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» и отдал предпочтение последним.

«Если бы с «Кристал Пэлас» играл «Ливерпуль», он бы выиграл эту игру, потому что у них лучшие нападающие. Они более безжалостны», - сказал Невилл в эфире программы Monday Night Football.

Невилл отметил, что «Сити» использует больше фланговых игроков, Фоден – полузащитник, который вынужден играть центрального нападающего, а Грилиш мог бы играть в центре, но его используют на фланге.

«У «Сити» есть выдающиеся игроки, фантастические игроки, но какими бы блестящими они ни были, они не самые безжалостные перед воротами», - добавил эксперт.

В матче прошедшего тура «Манчестер Сити» не смог переиграть «Кристал Пэлас» - игра закончилась со счетом 0:0. Разрыв между двумя клубами, занимающими первую и вторую строчку в таблице АПЛ, сократился до 4 очков, при этом «Ливерпуль» имеет одну игру в запасе.