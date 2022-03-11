«Манчестер Сити» подпишет 17-летнего таланта из Бразилии

Молодое дарование из Бразилии продолжит карьеру в чемпионате Англии.

«Манчестер Сити» достиг договорённости с бразильским «Атлетико Минейро» по вопросу перехода 17-летнего вингера Савиньо. Трансфер состоится летом. Сделка обойдётся «горожанам» в 6,5 млн евро без учёта многочисленных бонусов. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Савиньо дебютировал за первую команду «Атлетико Минейро» в 16 лет. В общей сложности он провёл 23 матча на клубном уровне, преимущественно выходя на замену. Результативными действиями пока не отмечался. Transfermarkt оценивает юного игрока в 5 млн евро.