Гвардиола: «Бернарду Силва умеет всё, но ему не дадут «Золотой мяч»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об одном из ключевых игроков своей команды.

В недавнем интервью известный в прошлом бразильский футболист Зе Роберто назвал 27-летнего португальца «лучшим футболистом Европы на данный момент».

«Я не знаю, является ли Бернарду лучшим, но я считаю его великолепным футболистом. С ним очень приятно работать, – сказал испанский тренер. – Он никогда не выиграет «Золотой мяч», поскольку для этого нужно быть активным в социальных сетях и забивать много голов – это не про него. Но я был бы рад, если бы его наградили. Я считаю, что на поле он умеет всё», – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

В текущей кампании Бернарду Силва отметился 10 голами в 37 матчах за «горожан» во всех турнирах.