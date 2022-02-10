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«Вест Хэм» заинтересовался приобретением Лингарда

10 Февраля 2022 • 20:35 Комментировать
Лестер
...
Вест Хэм
13.02 19:30

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продолжить карьеру в Лондоне - его услугами активно интересуется «Вест Хэм», которым руководит Дэвид Мойес. Лингард мог уйти из «МЮ» уже в январе, но история, в которую угодил Мэйсон Гринвуд, вынудила руководство клуба пересмотреть планы по Лингарду. Пока что он остался в «МЮ», но уже летом все-таки может покинуть клуб, уточняет Give me Sport. Также Лингардом интересовались английский «Ньюкасл» и итальянский «Ювентус».

В прошлом году Лингард уже выступал в «Вест Хэме» на правах аренды, он провел шестнадцать матчей, в которых забил девять раз - весьма впечатляющий показатель.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЛЕСТЕР ВЕСТ ХЭМ
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