Тилеманс не будет продлевать контракт с «Лестером»

По всей видимости, полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс летом сменит клубную прописку. Руководство английской команды наверняка решится продать своего лидера, у которого в середине 2023 года истекает срок действия трудового договора.

Дело в том, что бельгиец предупредил о своем желании не продлевать сотрудничество, сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в «Твиттере». Тилеманс решил принять новый вызов в своей карьере, а «Лестер» постарается подыскать ему новую команду, чтобы выручить хотя-бы какие-то деньги за трансфер.

Ранее среди претендентов на хавбека назывались «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Стоимость 24-летнего игрока оценивается в 55 миллионов евро.