Зума грозит до четырёх лет лишения свободы

Инцидент, связанный с защитником «Вест Хэма» Куртом Зума, продолжает набирать обороты. Напомним, что на днях в сеть попало видео, на котором футболист грубо обращается со своими домашними питомцами, кошками.

Ранее игрока уже отстранили от тренировок в «Вест Хэме», а также соглашение о амбассадорстве с ним расторгла компания Adidas. Что касается самого лондонского клуба, то несколько спонсоров также изъявили желание прекратить сотрудничество.

Но самое серьезное наказание для Зума может последовать на его родине, во Франции. Оказывается, ему теперь грозит до четырех лет лишения свободы – в прокуратуру Парижа официально обратился фонд по защите прав животных, передает Daily Mail.